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Скоро в Интер? Парма объявила об уходе своего тренера
Теперь официально
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 9-го июня, "Парма" объявила об уходе главного тренера команды.
На официальном сайте "крестоносцев" появилась информация о том, что Кристиан Киву покинет клуб по обоюдному согласию сторон. Руководство "Пармы" поблагодарило 44-летнего румынского специалиста за проделанную работу и пожелало удачи в новом этапе тренерской карьеры. Во главе "Пармы" он провел 13 матчей в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).
Il club saluta Cristian Chivu, ringraziandolo per l’impegno mostrato e per aver condotto la squadra alla salvezza.— ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????? (@1913parmacalcio) June 9, 2025
Il suo contributo in un momento complesso della stagione è stato importante.
Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera.
Il comunicato ➡️… pic.twitter.com/x4SdwGRlcx
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Ранее появлялась информация о том, что Кристиан Киву согласился возглавить "Интер", подписав двухлетний контракт.
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