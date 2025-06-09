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Скоро в Интер? Парма объявила об уходе своего тренера

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Скоро в Интер? Парма объявила об уходе своего тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 9-го июня, "Парма" объявила об уходе главного тренера команды.

На официальном сайте "крестоносцев" появилась информация о том, что Кристиан Киву покинет клуб по обоюдному согласию сторон. Руководство "Пармы" поблагодарило 44-летнего румынского специалиста за проделанную работу и пожелало удачи в новом этапе тренерской карьеры. Во главе "Пармы" он провел 13 матчей в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).

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Ранее появлялась информация о том, что Кристиан Киву согласился возглавить "Интер", подписав двухлетний контракт.

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Кристиан Киву Интер (Милан) Парма
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Источник:
Parma Calcio 1913
Опубликовал: Андрей Журба
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