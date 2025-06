Скоро в Интер? Парма объявила об уходе своего тренера

В понедельник, 9-го июня, "Парма" объявила об уходе главного тренера команды.

На официальном сайте "крестоносцев" появилась информация о том, что Кристиан Киву покинет клуб по обоюдному согласию сторон. Руководство "Пармы" поблагодарило 44-летнего румынского специалиста за проделанную работу и пожелало удачи в новом этапе тренерской карьеры. Во главе "Пармы" он провел 13 матчей в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).

Il club saluta Cristian Chivu, ringraziandolo per l’impegno mostrato e per aver condotto la squadra alla salvezza.



Il suo contributo in un momento complesso della stagione è stato importante.



Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera.



Il comunicato ➡️… pic.twitter.com/x4SdwGRlcx