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Интер официально объявил имя нового тренера после ухода Индзаги
Им стал бывший футболист команды
Фото - FC Internazionale Milano
Миланский "Интер" официально объявил имя нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.
Сообщается, что руководство "нерадзурри" согласовало назначение Кристиана Киву на роль менеджера первой команды, подписав с ним двухлетний контракт до конца июня 2027 года.
Ранее 44-летний румынский специалист работал с молодежными командами "Интера" с 2018 года по 2024 год. Также он является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год.
Una nuova pagina da scrivere ????️— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025
Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore ????????#ForzaInter #WelcomeCristian
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В конце прошлого сезона Кристиан Киву возглавил "Парму", получив шанс впервые поработать с основной командой. За это время он провел 13 матчей во главе команды в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).
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