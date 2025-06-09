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Интер официально объявил имя нового тренера после ухода Индзаги

Италия

Им стал бывший футболист команды

Интер официально объявил имя нового тренера после ухода Индзаги

Фото - FC Internazionale Milano

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Миланский "Интер" официально объявил имя нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

Сообщается, что руководство "нерадзурри" согласовало назначение Кристиана Киву на роль менеджера первой команды, подписав с ним двухлетний контракт до конца июня 2027 года.

Ранее 44-летний румынский специалист работал с молодежными командами "Интера" с 2018 года по 2024 год. Также он является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год.

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В конце прошлого сезона Кристиан Киву возглавил "Парму", получив шанс впервые поработать с основной командой. За это время он провел 13 матчей во главе команды в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).

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Кристиан Киву Интер (Милан)
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Источник:
FC Internazionale Milano
Опубликовал: Андрей Журба
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