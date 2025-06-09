Интер официально объявил имя нового тренера после ухода Индзаги

Миланский "Интер" официально объявил имя нового главного тренера после ухода Симоне Индзаги.

Сообщается, что руководство "нерадзурри" согласовало назначение Кристиана Киву на роль менеджера первой команды, подписав с ним двухлетний контракт до конца июня 2027 года.

Ранее 44-летний румынский специалист работал с молодежными командами "Интера" с 2018 года по 2024 год. Также он является бывшим игроком "Интера", выступая за этот клуб в период с 2007 по 2014 год.

Una nuova pagina da scrivere ????️

Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore ????????#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025

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В конце прошлого сезона Кристиан Киву возглавил "Парму", получив шанс впервые поработать с основной командой. За это время он провел 13 матчей во главе команды в Серии А (3 победы, 7 ничьих и 3 поражения).