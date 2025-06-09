Звездный одноклубник Малиновского может перейти в команду, где играет другой украинский легионер

Звездный одноклубник Руслана Малиновского из "Дженоа" может перейти в команду, где играет другой украинский легионер.

Как сообщил итальянский журналист Николо Скира, руководство португальской "Бенфики" проявляет серьезный интерес к полузащитнику "Дженоа" Мортена Френдрупа, за которого клуб требует не менее 20 миллионов евро.

Отмечается, что несколько неназванных команд из Английской Премьер-лиги и Серии А заинтересованы в подписании 24-летнего датского футболиста, который является ключевым игроком в центре поля в команде Патрика Виейра, наставника "грифонов".

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В сезоне 2024/25 Мортен Френдруп провел 37 матчей за "Дженоа" во всех турнирах, забив два гола. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.