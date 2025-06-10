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Экс-тренер Довбика в Роме отказался возглавить сборную Италии
Минус одна кандидатура
Getty Images/Global Images Ukraine
Клаудио Раньери принял решение отказаться от возможности возглавить сборную Италии.
Таким образом, бывший главный тренер "Ромы" останется на должности технического директора римского клуба.
"Я благодарю президента Гравину за предоставленную возможность, это большая честь, но я подумал и решил остаться в полном распоряжении "Ромы" в моей новой роли.
Фридкины оказали мне полную поддержку и содействие в любом решении, которое я приму относительно национальной сборной, но решение принимаю только я", - заявил специалист в интервью агентству ANSA.
Напомним, 8 июня
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