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Экс-тренер Довбика в Роме отказался возглавить сборную Италии

Италия

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Экс-тренер Довбика в Роме отказался возглавить сборную Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Клаудио Раньери принял решение отказаться от возможности возглавить сборную Италии.

Таким образом, бывший главный тренер "Ромы" останется на должности технического директора римского клуба.

"Я благодарю президента Гравину за предоставленную возможность, это большая честь, но я подумал и решил остаться в полном распоряжении "Ромы" в моей новой роли.

Фридкины оказали мне полную поддержку и содействие в любом решении, которое я приму относительно национальной сборной, но решение принимаю только я", - заявил специалист в интервью агентству ANSA.

Напомним, 8 июня тренерский мостик сборной Италии покинул Лучано Спаллетти.

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Клаудио Раньери Лучано Спаллетти Национальная сборная Италии тренер
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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Александр Бураков
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