Экс-тренер Довбика в Роме отказался возглавить сборную Италии

Клаудио Раньери принял решение отказаться от возможности возглавить сборную Италии.

Таким образом, бывший главный тренер "Ромы" останется на должности технического директора римского клуба.

"Я благодарю президента Гравину за предоставленную возможность, это большая честь, но я подумал и решил остаться в полном распоряжении "Ромы" в моей новой роли.

Фридкины оказали мне полную поддержку и содействие в любом решении, которое я приму относительно национальной сборной, но решение принимаю только я", - заявил специалист в интервью агентству ANSA.