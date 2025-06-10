В этот раз не гранд. Еще один клуб Серии А уволил главного тренера

Марко Джампаоло покидает должность наставника "Лечче". Команда решила не продлевать со специалистом контракт, который был рассчитан до конца сезона 2024/25.

"Лечче" объявляет о расторжении соглашения с Марко Джампаоло, которому мы хотели бы выразить нашу благодарность за работу, проделанную с большой самоотдачей, и наши наилучшие пожелания профессиональной удачи", - пишет пресс-служба "желто-красных".

Предыдущую кампанию под руководством Джампаоло "Лечче" закончил на 17-м месте в Серии А.



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