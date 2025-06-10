Туринский "Ювентус" определился с именем главного тренера команды на следующий сезон.

Во вторник, 10-го июня, состоялась пресс-конференция нового генерального директора "старой синьоры" Дамьена Комолли, который во время нее рассказал журналистам, кто будет возглавлять "Ювентус" в сезоне 2025/26.

"Игор Тудор будет нашим тренером в следующем сезоне. Мы работаем вместе, поэтому я хочу еще раз четко повторить, что он будет нашим тренером. Мы будем сотрудничать с Джорджо Кьеллини над различными аспектами в клубе. У нас будет новый спортивный и технический директора, это будут две отдельные роли".

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Напомним, что Игор Тудор возглавил "Ювентус" в конце марта 2025 года. Под его руководством команда выиграла 5 матчей, трижды сыграла вничью и проиграла один раз в 9 матчах, что позволило им финишировать четвертыми в Серии А.