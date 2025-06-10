Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус определился с именем главного тренера команды на следующий сезон
Окончательное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" определился с именем главного тренера команды на следующий сезон.
Во вторник, 10-го июня, состоялась пресс-конференция нового генерального директора "старой синьоры" Дамьена Комолли, который во время нее рассказал журналистам, кто будет возглавлять "Ювентус" в сезоне 2025/26.
"Игор Тудор будет нашим тренером в следующем сезоне. Мы работаем вместе, поэтому я хочу еще раз четко повторить, что он будет нашим тренером. Мы будем сотрудничать с Джорджо Кьеллини над различными аспектами в клубе. У нас будет новый спортивный и технический директора, это будут две отдельные роли".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Игор Тудор возглавил "Ювентус" в конце марта 2025 года. Под его руководством команда выиграла 5 матчей, трижды сыграла вничью и проиграла один раз в 9 матчах, что позволило им финишировать четвертыми в Серии А.
Популярное сейчас
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Патрик ван Леувен возглавил Кривбасс, новый тренер Интера, интерес к Цыганкову из АПЛ. Главные новости за 9 июня
- Сделка согласована. Клуб Забарного нашёл замену звёздному защитнику, - Романо
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании