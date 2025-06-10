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Стало известно, сколько Милан хочет получить за трансфер своей звезды

Италия

Стремятся отпугнуть ценой

Стало известно, сколько Милан хочет получить за трансфер своей звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Милане" дали четко понять, что они не намерены делать скидку "Баварии" в потенциальном трансфере Рафаэля Леау.

Немецкий клуб заинтересован в трансфере вингера, но, по данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" рассматривает Леау как одного из ключевых лидеров команды. Поэтому "россонери" готовы рассматривать продажу лишь за 100 миллионов евро. В противном случае желающие могут активировать клаусулу, которая летом составляет 175 миллионов.

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Таким образом "Милан" пытается отбить интерес потенциальных покупателей, стремясь оставить португальца в клубе и сделать его важной фигурой в команде под руководством Массимилиано Аллегри. Считается, что итальянский наставник сможет помочь Леау выйти на новый уровень, особенно после периода нестабильности под руководством Сержиу Консейсау и Паулу Фонсеки.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Рафаэль Леау забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 50 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Массимилиано Аллегри Милан Рафаэль Леау
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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