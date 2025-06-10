  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "У меня есть страсть и амбиции". Киву прокомментировал свое назначение в Интер

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У меня есть страсть и амбиции". Киву прокомментировал свое назначение в Интер

Италия
Обновлено

Тяжелый вызов для специалиста

"У меня есть страсть и амбиции". Киву прокомментировал свое назначение в Интер

Internazionale

Новина українською

Новый главный тренер "Интера" Кристиан Киву поделился ожиданиями от работы в миланском клубе.

"Я польщен предоставленной мне возможностью. У меня есть страсть и амбиции, и я передам это своим игрокам, поскольку мы должны делать то, чего заслуживает такая команда, как "Интер" - идти до конца и бороться за победу.

Мы хотим завершить этот сезон как можно лучше. Нам нужно будет быть эффективными и результативными.

Моя работа начнется с Клубного чемпионата мира, мы должны восстановить душевные силы и пойти попытаться выиграть трофей", - цитирует румына пресс-служба "нерадзурри".

По итогам сезона 2024/25 "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "ПСЖ" (0:5) и стал вице-чемпионом Италии.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько Милан хочет получить за трансфер своей звезды
yellow-arrow
Сельта объявила о подписании воспитанника Интера
yellow-arrow
Сделка сорвалась. Челси отказался от идеи с подписанием лидера Милана
Кристиан Киву Серия А Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Internazionale
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости