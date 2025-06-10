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"У меня есть страсть и амбиции". Киву прокомментировал свое назначение в Интер
Тяжелый вызов для специалиста
Internazionale
Новый главный тренер "Интера" Кристиан Киву поделился ожиданиями от работы в миланском клубе.
"Я польщен предоставленной мне возможностью. У меня есть страсть и амбиции, и я передам это своим игрокам, поскольку мы должны делать то, чего заслуживает такая команда, как "Интер" - идти до конца и бороться за победу.
Мы хотим завершить этот сезон как можно лучше. Нам нужно будет быть эффективными и результативными.
Моя работа начнется с Клубного чемпионата мира, мы должны восстановить душевные силы и пойти попытаться выиграть трофей", - цитирует румына пресс-служба "нерадзурри".
По итогам сезона 2024/25 "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил "ПСЖ" (0:5) и стал вице-чемпионом Италии.
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