"У меня есть страсть и амбиции". Киву прокомментировал свое назначение в Интер

Новый главный тренер "Интера" Кристиан Киву поделился ожиданиями от работы в миланском клубе.

"Я польщен предоставленной мне возможностью. У меня есть страсть и амбиции, и я передам это своим игрокам, поскольку мы должны делать то, чего заслуживает такая команда, как "Интер" - идти до конца и бороться за победу.

Мы хотим завершить этот сезон как можно лучше. Нам нужно будет быть эффективными и результативными.

Моя работа начнется с Клубного чемпионата мира, мы должны восстановить душевные силы и пойти попытаться выиграть трофей", - цитирует румына пресс-служба "нерадзурри".