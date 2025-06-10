Он не стареет. Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд. ВИДЕО

Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд.

В Парме в матче "Операции Ностальгии" встечались команды "Сомбреро" и "Рабона". Экс-футболист "Ромы" представлял вторых.

При счёте 1:2 нападающий нанёс удар с центра поля по воротам соперника. Вратарь не успел среагировать.

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Матч между командами закончился со счётом 7:7. В первом тайме себя проявила "Рабона", обыграв противника со счётом 5:2. "Сомбреро" во втором тайме откамбэчились и свели матч к ничейному результату.