Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Он не стареет. Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд. ВИДЕО
Почувствовал хватку
Getty Images/Global Images Ukraine
Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд.
В Парме в матче "Операции Ностальгии" встечались команды "Сомбреро" и "Рабона". Экс-футболист "Ромы" представлял вторых.
При счёте 1:2 нападающий нанёс удар с центра поля по воротам соперника. Вратарь не успел среагировать.
Момент попал на видео:
MAMMA MIA @Totti!!! ????⚽️ @tvdellosport #FestivalDellaSerieA pic.twitter.com/enOZwYsAS9— Lega Serie A (@SerieA) June 9, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч между командами закончился со счётом 7:7. В первом тайме себя проявила "Рабона", обыграв противника со счётом 5:2. "Сомбреро" во втором тайме откамбэчились и свели матч к ничейному результату.
Популярное сейчас
- “Никогда не думал, что этот день настанет”. Экс-легионер Динамо завершил карьеру
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании
Комментарии 1