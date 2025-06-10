  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Он не стареет. Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд. ВИДЕО

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Он не стареет. Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд. ВИДЕО

Италия

Почувствовал хватку

Он не стареет. Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тотти забил пушечный гол с центра поля в матче Легенд.

В Парме в матче "Операции Ностальгии" встечались команды "Сомбреро" и "Рабона". Экс-футболист "Ромы" представлял вторых.

При счёте 1:2 нападающий нанёс удар с центра поля по воротам соперника. Вратарь не успел среагировать.

Момент попал на видео:

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между командами закончился со счётом 7:7. В первом тайме себя проявила "Рабона", обыграв противника со счётом 5:2. "Сомбреро" во втором тайме откамбэчились и свели матч к ничейному результату.

По теме
yellow-arrow
Одиозный экс-тренер Милана является фаворитом на роль наставника сборной Италии
yellow-arrow
Действующие чемпионы Италии работают над подписанием перспективного полузащитника Милана
yellow-arrow
Гендир Ювентуса высказался о возможности продления аренды с форвардом ПСЖ
Франческо Тотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Serie A
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.06.2025 в 16:02
А на який куй нам ця інформація про любителя недокраїни на сході?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.06.2025 в 16:02
А на який куй нам ця інформація про любителя недокраїни на сході?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости