Гендир Ювентуса высказался о возможности продления аренды с форвардом ПСЖ

Новый генеральный директор туринского "Ювентуса" Дамьен Комолли во время своей пресс-конференции высказался о возможности продления аренды с форвардом "Пари Сен-Жермен" Рандалем Коло Муани.

"Я могу подтвердить, что мы достигли договоренности с "ПСЖ" о продлении аренды Рандаля Коло Муани для того, чтобы он мог принять участие в клубном чемпионате мира. Он хочет остаться с нами на следующий сезон. Мы еще не договорились с "ПСЖ" о трансфере, но я оптимистично настроен, поэтому мы работаем над этой сделкой".

Напомним, что 26-летний француз присоединился к "старой синьоре" в январе 2025 года. За этот период он забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Рандаля Коло Муани в 30 миллионов евро.