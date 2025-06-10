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Гендир Ювентуса высказался о возможности продления аренды с форвардом ПСЖ

Италия

Нападающий сможет сыграть на КЧМ-2025

Гендир Ювентуса высказался о возможности продления аренды с форвардом ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый генеральный директор туринского "Ювентуса" Дамьен Комолли во время своей пресс-конференции высказался о возможности продления аренды с форвардом "Пари Сен-Жермен" Рандалем Коло Муани.

"Я могу подтвердить, что мы достигли договоренности с "ПСЖ" о продлении аренды Рандаля Коло Муани для того, чтобы он мог принять участие в клубном чемпионате мира. Он хочет остаться с нами на следующий сезон. Мы еще не договорились с "ПСЖ" о трансфере, но я оптимистично настроен, поэтому мы работаем над этой сделкой".

Напомним, что 26-летний француз присоединился к "старой синьоре" в январе 2025 года. За этот период он забил 8 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Рандаля Коло Муани в 30 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Дамьен Комолли Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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