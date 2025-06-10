Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Действующие чемпионы Италии работают над подписанием перспективного полузащитника Милана
Им лично восхищается Антонио Конте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Действующие чемпионы Италии работают над подписанием перспективного полузащитника "Милана".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эксклюзивно сообщил, что "Наполи" начал переговоры с "Миланом" насчет возможного трансфера 22-летнего американского полузащитника Юнуса Муса этим летом.
Отмечается, что им лично восхищается наставник "партенопейцев" Антонио Конте, и сам футболист также стремится присоединиться к победителям Серии А прошлого сезона. Условия личного контракта не являются проблемой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Юнус Муса провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав три ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Касается мобилизации. Зеленский назвал одну из причин, по которой партнеры не усиливают санкции против РФ
- ФОТО. В Киеве в результате атаки РФ пострадал известный стадион
- Спиваковский – о деле Мудрика: Юристы работают над версией, которая будет правдоподобной
- Легендарный итальянский клуб прекратит существование из-за банкротства — СМИ
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании