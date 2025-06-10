Действующие чемпионы Италии работают над подписанием перспективного полузащитника "Милана".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эксклюзивно сообщил, что "Наполи" начал переговоры с "Миланом" насчет возможного трансфера 22-летнего американского полузащитника Юнуса Муса этим летом.

Отмечается, что им лично восхищается наставник "партенопейцев" Антонио Конте, и сам футболист также стремится присоединиться к победителям Серии А прошлого сезона. Условия личного контракта не являются проблемой.

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В сезоне 2024/25 Юнус Муса провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав три ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.