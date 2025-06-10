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Одиозный экс-тренер Милана является фаворитом на роль наставника сборной Италии
Неожиданный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine
Одиозный бывший главный тренер "Милана" является фаворитом на роль наставника национальной сборной Италии.
Как сообщил популярный журналист Джанлука Ди Марцио, на данный момент главным кандидатом на пост тренера "скуадры адзурры" считается Дженнаро Гаттузо. Местная федерация футбола рассматривает возможность его назначения после увольнения Лучано Спалетти.
Отмечается, что Клаудио Раньери и Стефано Пиоли отказались от предложения возглавить сборную Италии. Также в их списке находятся Даниэле Де Росси и Фабио Каннаваро.
Последним местом работы 47-летнего итальянского специалиста был "Хайдук Сплит", который он покинул по завершении сезона.
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Четырехкратные чемпионы мира занимают третье место с тремя очками после двух сыгранных матчей в своей квалификационной группе в отборе на мундиаль 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах Америки.
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