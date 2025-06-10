Трансфер звезды Наполи в Аль-Хиляль сорван - Романо

Сделка по переходу форварда "Наполи" Виктора Осимхена в саудовский "Аль-Хиляль" окончательно сорвалась еще в воскресенье, и в течение последних 24 часов никаких контактов между сторонами не было. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Осимхен теперь будет рассматривать все доступные варианты для того, чтобы покинуть "Наполи". Среди претендентов, которые снова активно включились в борьбу за форварда - турецкий "Галатасарай".

В сезоне 2024/25 Виктор, выступавший за "Галатасарай" на правах аренды, забил 37 голов и отдал 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.