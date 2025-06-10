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Авторитетный инсайдер рассказал о статусе переговоров Аль-Хиляля и Ромы по защитнику
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twitter.com/FabrizioRomano
Авторитетный инсайдер рассказал о статусе переговоров "Аль-Хиляля" и "Ромы" по защитнику.
Фабрицио Романо заявил, что сделку по переходу Анхелиньо в "Аль-Хиляль" не завершат до дедлайна первого трансферного окна. Клубы не достигли соглашения.
"Несмотря на сообщения, "Аль-Хиляль" и "Рома" до сих пор не достигли полного соглашения, поэтому разрешения на поездку нет", - сообщил инсайдер.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил "Роме" более 20 млн евро за 28-летнего игрока.
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TransferMarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
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