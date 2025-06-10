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Экс-звезда Тоттенхэма может остаться в Комо на следующий сезон
Второй шанс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая звезда лондонского "Тоттенхэма" может остаться в "Комо" на следующий сзеон.
Как сообщил журналист Николо Скира, главный тренер "лариджани" Сеск Фабрегас во время предсезонной подготовки оценит физическое состояние Деле Алли, который, вероятно, получит второй шанс в команде, если сможет проявить себя.
Напомним, что 29-летний англичанин подписал контракт с "Комо" до конца июня 2026 года с опцией продления на еще один сезон. В период с 2022 по 2024 год он был игроком "Эвертона".
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Напомним, что Деле Алли принял участие лишь в одном матче за "Комо" в Серии А против "Милана" (2:1). Хотя он провел на поле всего лишь девять минут, Алли успел заработать за это время красную карточку.
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