Экс-звезда Тоттенхэма может остаться в Комо на следующий сезон

Бывшая звезда лондонского "Тоттенхэма" может остаться в "Комо" на следующий сзеон.

Как сообщил журналист Николо Скира, главный тренер "лариджани" Сеск Фабрегас во время предсезонной подготовки оценит физическое состояние Деле Алли, который, вероятно, получит второй шанс в команде, если сможет проявить себя.

Напомним, что 29-летний англичанин подписал контракт с "Комо" до конца июня 2026 года с опцией продления на еще один сезон. В период с 2022 по 2024 год он был игроком "Эвертона".

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Напомним, что Деле Алли принял участие лишь в одном матче за "Комо" в Серии А против "Милана" (2:1). Хотя он провел на поле всего лишь девять минут, Алли успел заработать за это время красную карточку.