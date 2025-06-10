Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо

Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский "Наполи". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Контракт уже утвержден, и остается только подписать двухлетнее соглашение с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.

Следующий шаг для бельгийца - медицинские тесты.

Отметим, что Де Брюйне станет свободным агентом 30 июня, после окончания контракта с "Манчестер Сити".