  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо

Италия

Нere we go

Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский "Наполи". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Контракт уже утвержден, и остается только подписать двухлетнее соглашение с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.

Следующий шаг для бельгийца - медицинские тесты.

Отметим, что Де Брюйне станет свободным агентом 30 июня, после окончания контракта с "Манчестер Сити".

Читайте такжеИтальянский гранд мечтает о подписании Луки Модрича
По теме
yellow-arrow
Клуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора
yellow-arrow
Экс-звезда Тоттенхэма может остаться в Комо на следующий сезон
yellow-arrow
Будущее Довбика под угрозой? Гасперини хочет усилить линию атаки Ромы
Наполи Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости