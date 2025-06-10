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Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский гранд - Романо
Нere we go
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне близок к переходу в итальянский "Наполи". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Контракт уже утвержден, и остается только подписать двухлетнее соглашение с опцией продления сотрудничества еще на один сезон.
Следующий шаг для бельгийца - медицинские тесты.
Отметим, что Де Брюйне станет свободным агентом 30 июня, после окончания контракта с "Манчестер Сити".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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