Комо договорился о подписании хорватской звезды

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник "Динамо Загреб" Мартин Батурина станет новым игроком итальянского "Комо".

Хорватский клуб принял финальное предложение "Комо": фиксированный платеж в 18 миллионов евро, а также бонусы, которые могут довести общую сумму сделки до 25 миллионов евро. Сам Батурин подпишет контракт до июня 2030 года. Теперь игроку осталось лишь пройти медосмотр.

