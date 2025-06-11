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Комо договорился о подписании хорватской звезды

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Комо договорился о подписании хорватской звезды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник "Динамо Загреб" Мартин Батурина станет новым игроком итальянского "Комо".

Хорватский клуб принял финальное предложение "Комо": фиксированный платеж в 18 миллионов евро, а также бонусы, которые могут довести общую сумму сделки до 25 миллионов евро. Сам Батурин подпишет контракт до июня 2030 года. Теперь игроку осталось лишь пройти медосмотр.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мартин Батурин провел 45 матчей за "Динамо", в которых ему удалось отличиться 6 голами и 12 результативными передачами.

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Динамо (Загреб) Комо (Италия) Мартин Батурина
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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