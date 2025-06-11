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Не только Влахович. Милан стремится подписать опытного игрока Ювентуса
Его в своей команде хочет видеть лично Массимилиано Аллегри
Этим летом "Милан" собирается подписать опытного игрока "Ювентуса", которого в своей команде хочет видеть лично Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает популярный местный журналист Джованни Албанезе.
По информации источника, вратарь "бьянконери" Маттиа Перин хочет покинуть Турин, а руководство "россонери" рассматривает вариант с его подписанием, которое может обойтись им в незначительную сумму. Действующий контракт 32-летнего итальянца с "Ювентусом" рассчитан до конца июня 2027 года, однако они могут быть готовы отпустить его бесплатно.
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Напомним, что "Ювентус" купил Маттиа Перина летом 2018 года из "Дженоа" за 15 миллионов евро, однако он не стал ключевым игроком команды. В прошлом сезоне Маттиа Перин провел лишь 9 матчей за "Ювентус" во всех турнирах.
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