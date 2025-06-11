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Полузащитник Милана согласился перейти в Наполи
Стороны согласовали условия личного контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Милана" согласился перейти в "Наполи".
Как сообщил журналист Николо Скира, представители "партенопейцев" связались с окружением Юнуса Муса для того, чтобы провести переговоры с 22-летним американцем относительно его возможного перехода этим летом.
Отмечается, что стороны достигли договоренности по контрактному предложению сроком на пять лет, то есть до конца июня 2030 года, с зарплатой в размере 2,4 млн евро в год без учета бонусов. Клубы продолжают переговоры по сумме трансфера перспективного полузащитника.
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В сезоне 2024/25 Юнус Муса провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, отдав три ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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