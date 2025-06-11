  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер заинтересован в трансфере талантливого игрока Брайтона

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер заинтересован в трансфере талантливого игрока Брайтона

Италия

Давно следят за ним

Интер заинтересован в трансфере талантливого игрока Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Руди Галетти, миланский "Интер" намерен подписать атакующего полузащитника "Брайтона" Хулио Энсисо, который присоединился к команде летом 2022 года из парагвайского клуба "Либертад". Вторую половину прошлого сезона 21-летний игрок провел в аренде в "Ипсвиче".

"Интер" обратил внимание на молодого парагвайца и хочет видеть его на "Сан-Сиро" уже этим летом. "Нерадзурри" готовятся к важному межсезонью с главной целью – омолодить состав и строить команду на будущее. Клуб сосредоточится на молодых талантах, которые могут развиться и реализовать свой потенциал в футболке "Интера", и именно поэтому Энсисо рассматривается как удачный вариант. Итальянцы следят за игроком еще с 2021 года и считают, что несмотря на непростой прошлый сезон, он все еще имеет большой потенциал.

Читайте такжеНападающий Интера перешел к чемпиону Бразилии

Контракт Энсисо с "Брайтоном" действует до 2026 года. "Интер" уже направил запрос о ситуации футболиста и начал изучать условия потенциальной сделки. И хотя английский клуб оценивает Энсисо примерно в 30 миллионов евро, в Италии верят, что есть пространство для переговоров, особенно учитывая срок действия контракта. Официального предложения еще не поступало.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Энсисо провел 16 матчей за "Брайтон" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист, тогда как за "Ипсвич" он сыграл 13 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Милана согласился перейти в Наполи
yellow-arrow
Не только Влахович. Милан стремится подписать опытного игрока Ювентуса
yellow-arrow
Манчестер Сити официально объявил о подписании звезды Милана
Интер (Милан) Брайтон энд Хоув Альбион Хулио Сесар Энсисо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости