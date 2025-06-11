Интер заинтересован в трансфере талантливого игрока Брайтона

Как сообщает журналист Руди Галетти, миланский "Интер" намерен подписать атакующего полузащитника "Брайтона" Хулио Энсисо, который присоединился к команде летом 2022 года из парагвайского клуба "Либертад". Вторую половину прошлого сезона 21-летний игрок провел в аренде в "Ипсвиче".

"Интер" обратил внимание на молодого парагвайца и хочет видеть его на "Сан-Сиро" уже этим летом. "Нерадзурри" готовятся к важному межсезонью с главной целью – омолодить состав и строить команду на будущее. Клуб сосредоточится на молодых талантах, которые могут развиться и реализовать свой потенциал в футболке "Интера", и именно поэтому Энсисо рассматривается как удачный вариант. Итальянцы следят за игроком еще с 2021 года и считают, что несмотря на непростой прошлый сезон, он все еще имеет большой потенциал.

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Контракт Энсисо с "Брайтоном" действует до 2026 года. "Интер" уже направил запрос о ситуации футболиста и начал изучать условия потенциальной сделки. И хотя английский клуб оценивает Энсисо примерно в 30 миллионов евро, в Италии верят, что есть пространство для переговоров, особенно учитывая срок действия контракта. Официального предложения еще не поступало.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Энсисо провел 16 матчей за "Брайтон" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 1 ассист, тогда как за "Ипсвич" он сыграл 13 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.