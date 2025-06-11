Известный экс-хавбек Челси может продолжить карьеру в Серии А

Известный бывший полузащитник лондонского "Челси" может продолжить карьеру в Серии А.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, несколько неназванных итальянских клубов могут быть заинтересованы в подписании 32-летнего Хакима Зиеша после того, как его услуги были предложены агентами марокканца на правах свободного агента. Этим летом его действующий контракт с катарским "Аль-Духаил" подходит к концу.

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Напомним, что Хаким Зиеш играл за "Челси" в период с 2020 по 2023 год, проведя 107 матчей за клуб во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 14 голами и 13 ассистами.