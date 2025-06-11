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Лацио может подписать бывших защитников Челси
Хотят изменить фланг обороны
Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что "Лацио" внесет изменения на левом фланге защиты. В клубе составили список из трех потенциальных новичков.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "бьянкочелести" готовы расстаться с Нуну Таварешем, но только при выгодном предложении, ведь 40% от суммы трансфера получит бывший клуб португальца – "Арсенал". Кроме того, будущее Луки Пеллегрини остается туманным после непростого сезона.
Основной целью "Лацио" является Аарон Мартин из "Дженоа", который провел великолепный сезон в Серии А. Контракт 28-летнего испанца истекает через год, но "грифоны" хотят удержать его новым соглашением. В то же время на Аарона также претендуют клубы из арабского мира.
Среди альтернатив также рассматривается Эмерсон Пальмиери. 30-летний футболист хорошо знаком с системой игры Маурицио Сарри, под руководством которого он выступал в "Челси" в сезоне 2018/19. С 2022 года Эмерсон играет за "Вест Хэм", его контракт рассчитан еще на один сезон с возможностью продления на год.
Третий кандидат – Бен Чилвелл, чья карьера переживает спад. Последний сезон он провел в "Кристал Пэлас" на правах аренды, но этот этап оказался неудачным. 28-летний англичанин вернется в "Челси", где у него контракт до 2027 года. Интересно, что "Челси" приобрел Чилвелла в 2020-м по совету Сарри, однако на момент прибытия игрока менеджер уже покинул "Стэмфорд Бридж".
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