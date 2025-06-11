  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио может подписать бывших защитников Челси

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио может подписать бывших защитников Челси

Италия

Хотят изменить фланг обороны

Лацио может подписать бывших защитников Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что "Лацио" внесет изменения на левом фланге защиты. В клубе составили список из трех потенциальных новичков.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "бьянкочелести" готовы расстаться с Нуну Таварешем, но только при выгодном предложении, ведь 40% от суммы трансфера получит бывший клуб португальца – "Арсенал". Кроме того, будущее Луки Пеллегрини остается туманным после непростого сезона.

Читайте такжеКлуб Серии А сделал предложение по украинцу Трабзонспора

Основной целью "Лацио" является Аарон Мартин из "Дженоа", который провел великолепный сезон в Серии А. Контракт 28-летнего испанца истекает через год, но "грифоны" хотят удержать его новым соглашением. В то же время на Аарона также претендуют клубы из арабского мира.

Среди альтернатив также рассматривается Эмерсон Пальмиери. 30-летний футболист хорошо знаком с системой игры Маурицио Сарри, под руководством которого он выступал в "Челси" в сезоне 2018/19. С 2022 года Эмерсон играет за "Вест Хэм", его контракт рассчитан еще на один сезон с возможностью продления на год.

Читайте такжеАлександр Зинченко может продолжить карьеру в итальянском чемпионате

Третий кандидат – Бен Чилвелл, чья карьера переживает спад. Последний сезон он провел в "Кристал Пэлас" на правах аренды, но этот этап оказался неудачным. 28-летний англичанин вернется в "Челси", где у него контракт до 2027 года. Интересно, что "Челси" приобрел Чилвелла в 2020-м по совету Сарри, однако на момент прибытия игрока менеджер уже покинул "Стэмфорд Бридж".

По теме
yellow-arrow
Милан заинтересован в защитнике дортмундской Боруссии 
yellow-arrow
Милан может подписать вратаря Лиона на замену Меньяну
yellow-arrow
Ему еще нет 40. Клуб Серии А назначил нового главного тренера
Лацио (Рим) Маурицио Сарри Эмерсон Палмиери Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Laziali
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости