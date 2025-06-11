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Ему еще нет 40. Клуб Серии А назначил нового главного тренера

Италия
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Ему еще нет 40. Клуб Серии А назначил нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фабио Пизакане возглавил "Кальяри".

39-летний специалист подписал контракт с "красно-синими" до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением еще на один сезон при соблюдении определенных спортивных условий.

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В качестве игрока Пизакане выступал за "Кальяри" с 2015 по 2021 годы, проведя за клуб 153 матча.

В апреле этого года Фабио выиграл у руля "Кальяри" U-20 молодежный Кубок Италии.

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Серия А тренер Кальяри
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Источник:
Cagliari
Опубликовал: Александр Бураков
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