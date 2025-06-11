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Ему еще нет 40. Клуб Серии А назначил нового главного тренера
Берут на себя риск
Getty Images/Global Images Ukraine
Фабио Пизакане возглавил "Кальяри".
39-летний специалист подписал контракт с "красно-синими" до 30 июня 2026 года с автоматическим продлением еще на один сезон при соблюдении определенных спортивных условий.
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В качестве игрока Пизакане выступал за "Кальяри" с 2015 по 2021 годы, проведя за клуб 153 матча.
В апреле этого года Фабио выиграл у руля "Кальяри" U-20 молодежный Кубок Италии.
Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 11, 2025
Buon lavoro, Mister ❤️????
Qui il comunicato ➡️ https://t.co/Tv309VPzt3 pic.twitter.com/f381ty8gYj
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