Милан может подписать вратаря Лиона на замену Меньяну

"Милан" может подписать вратаря "Лиона" на замену Майку Меньяну, который этим летом может покинуть итальянский гранд.

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "россонери" рассматривает возможность подписания Лукаса Перри из "Лиона". Также в их списке находится Миле Свилар из "Ромы" и Зион Судзуки из "Пармы".

Отмечается, что будущее 29-летнего Меньяна в "Милане" остается под вопросом, ведь стороны не договорились о продлении контракта. Нынешнее соглашение французского голкипера с "россонери" действует до конца июня 2026 года.

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Напомним, что Лукас Перри перешел в "Лион" в январе 2024 года. За это время 27-летний бразилец провел 15 "сухих" игр в 49 матчах за клуб во всех турнирах. Известный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.