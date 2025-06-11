  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан заинтересован в защитнике дортмундской Боруссии 

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан заинтересован в защитнике дортмундской Боруссии 

Италия

Могут рассмотреть трансфер

Милан заинтересован в защитнике дортмундской Боруссии 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" проявил интерес к центральному защитнику "Боруссии" Дортмунд Никласу Зюле.

Новый спортивный директор "россонери" Игли Таре, который был назначен на эту должность в прошлом месяце, может сделать ставку на опытного игрока, как Зюле, особенно если "Милан" покинет кто-то из защитников.

Читайте такжеПолузащитник Милана согласился перейти в Наполи

У Зюле остался еще один год по контракту с "Боруссией", однако он сумел доказать свою важность в концовке сезона, став основным игроком в команде Нико Ковача.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Зюле провел 21 матч за "Боруссию" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Милан может подписать вратаря Лиона на замену Меньяну
yellow-arrow
Ему еще нет 40. Клуб Серии А назначил нового главного тренера
yellow-arrow
Лацио может подписать бывших защитников Челси
Боруссия (Дортмунд) Никлас Зюле Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости