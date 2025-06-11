Милан заинтересован в защитнике дортмундской Боруссии 

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, "Милан" проявил интерес к центральному защитнику "Боруссии" Дортмунд Никласу Зюле.

Новый спортивный директор "россонери" Игли Таре, который был назначен на эту должность в прошлом месяце, может сделать ставку на опытного игрока, как Зюле, особенно если "Милан" покинет кто-то из защитников.

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У Зюле остался еще один год по контракту с "Боруссией", однако он сумел доказать свою важность в концовке сезона, став основным игроком в команде Нико Ковача.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Зюле провел 21 матч за "Боруссию" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.