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Итальянский гранд начал переговоры с одним из лучших форвардов Европы

Италия

За ним следит Арсенал и Манчестер Юнайтед

Итальянский гранд начал переговоры с одним из лучших форвардов Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский гранд начал переговоры с одним из лучших форвардов Европы.

По информации от источников издания Football Italia, представители туринского "Ювентуса" связались с агентами Виктора Дьекереша из "Спортинга" о его возможном трансфере этим летом.

Ранее стало известно, что "Арсенал", который тоже заинтересован в подписании 27-летнего шведского нападающего, переключился на трансфер Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", поэтому "бьянконери" собираются конкурировать за его трансфер с "Манчестер Юнайтед".

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В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш забил 54 гола и отдал 13 ассистов в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Виктор Дьёкереш
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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