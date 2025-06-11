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Болонья продлила контракт со своим опытным защитником

Италия

Официально

Болонья продлила контракт со своим опытным защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Болонья" сообщила о продлении сотрудничества с опытным защитником команды Лоренцо Де Сильвестри.

37-летний футболист подписал контракт еще на один сезон – до лета 2026 года.

Лоренцо Де Сильвестри присоединился к "Болонье" в 2020 году. За этот период он провел 114 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами.

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Источник:
/ Вologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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