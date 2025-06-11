Болонья продлила контракт со своим опытным защитником

"Болонья" сообщила о продлении сотрудничества с опытным защитником команды Лоренцо Де Сильвестри.

37-летний футболист подписал контракт еще на один сезон – до лета 2026 года.

Лоренцо Де Сильвестри присоединился к "Болонье" в 2020 году. За этот период он провел 114 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами.