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Болонья продлила контракт со своим опытным защитником
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Болонья" сообщила о продлении сотрудничества с опытным защитником команды Лоренцо Де Сильвестри.
37-летний футболист подписал контракт еще на один сезон – до лета 2026 года.
Лоренцо Де Сильвестри присоединился к "Болонье" в 2020 году. За этот период он провел 114 матчей во всех турнирах, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами.
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Источник:/ Вologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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