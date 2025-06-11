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Ювентус подпишет новый контракт со своим главным тренером

Италия
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Об этом пишет Фабрицио Романо

Ювентус подпишет новый контракт со своим главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор подпишет новый контракт с клубом в пятницу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Стороны уже договорились между собой о продлении сотрудничества, и теперь соглашение будет рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, что Игор Тудор возглавил "Ювентус" 23 марта и в настоящее время контракт специалиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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