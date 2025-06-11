Ювентус подпишет новый контракт со своим главным тренером

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор подпишет новый контракт с клубом в пятницу. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Стороны уже договорились между собой о продлении сотрудничества, и теперь соглашение будет рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, что Игор Тудор возглавил "Ювентус" 23 марта и в настоящее время контракт специалиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.