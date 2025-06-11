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Милан интересуется экс-полузащитником Ювентуса
Посмотрим, чем это закончится
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" интересуется экс-полузащитником "Ювентуса".
Сообщается, что новый тренер "Милана" Массимилиано Аллегри настаивает на приобретениях. Одно из имён в шорт-листе – Адриен Рабьо, выступающий за "Марсель".
Контракт полузащитника с французским клубом заканчивается в следующем сезоне и итальянские СМИ оценивают трансфер в 15-20 млн евро.
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Отмечается, что "Милан" готов продать несколько звёздных футболистов для финансирования трансферов.
В сезоне 2024/25 Адриен Рабьо отыграл за "Марсель" 31 матч, в котором забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
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