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Милан интересуется молодым талантом Лилля

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Милан интересуется молодым талантом Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно сообщению журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Милан" рассматривает возможность подписания 17-летнего Айюба Буадди из "Лилля" в рамках усиления средней линии этим летом.

Новый главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри, по информации, является поклонником таланта подростка. После дебюта в предыдущем сезоне, Буадди громко заявил о себе в этом году, демонстрируя уверенные выступления в полузащите "Лилля". Особенно ярко он проявил себя в Лиге чемпионов, где и привлек широкое внимание.

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Главный тренер "Лилля" Брюно Женезио выпустил юного полузащитника в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против "Реала", который завершился победой французов 1:0. Этот дебют был еще более символичным, ведь в тот день Буадди праздновал свое 17-летие. Контракт игрока с "Лиллем" действует до 2027 года, поэтому пока непонятно, сможет ли "Милан" убедить французский клуб отпустить футболиста.

Добавим, что в сезоне 2024/25 юноша провел 36 матчей за "Лилль" во всех турнирах, отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Массимилиано Аллегри Милан Лилль
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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