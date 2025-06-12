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Интер выходит из борьбы за подписание одного из лучших нападающих Европы
Стороны не могут прийти к согласию по финансовым вопросам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миланский "Интер" выходит из борьбы за подписание одного из лучших нападающих Европы.
Как сообщил журналист Руди Галетти, руководство "нерадзурри" решило пока что отказаться от участия в гонке за переход Джонатана Дэвида из "Лилля" на правах свободного агента. Несмотря на многочисленные предложения вице-чемпионов Италии, клубу не удалось договориться с окружением игрока по финансовым вопросам сделки.
Отмечается, что главной проблемой является зарплата 25-летнего футболиста сборной Канады, бонусы, а также комиссионные его агенту. Только резкое снижение его требований могло бы возобновить переговоры между "Интером" и представителями Дэвида.
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В сезоне 2024/25 Джонатан Дэвид забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 48 матчах за "Лилль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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