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Роберто Манчини прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии
Наставник до сих пор сожалеет о том, что покинул национальную команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport.
"Нет ничего прекраснее, чем работа с национальной командой. Кто бы не хотел вернуться туда, где был очень счастлив? Я верю в то, что Италия поедет на чемпионат мира. Да, я уже говорил, что жалею о том, что покинул сборную, потому что мне нужно было поговорить с президентом федерации. Сейчас мы уже лучше понимаем друг друга.
Были ли какие-то предложения? Несколько в Италии и три за рубежом, одно в Бразилии. Но я хотел бы подождать Италию. "Интер" или "Ювентус"? Представители "нерадзури" не обращались ко мне, а в "бьянконери" сейчас есть Игор Тудор".
Мое будущее? Возможно, мне будет легче за рубежом. Должно поступить предложение, которое сделает меня счастливее".
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Напомним, что Роберто Манчини работал со сборной Италии в период с 2018 по 2023 год. Он привел "скаудра адзурру" к победе на Евро-2020. Его последним местом работы была национальная команда Саудовской Аравии.
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