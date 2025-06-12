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Роберто Манчини прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии

Италия

Наставник до сих пор сожалеет о том, что покинул национальную команду

Роберто Манчини прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

"Нет ничего прекраснее, чем работа с национальной командой. Кто бы не хотел вернуться туда, где был очень счастлив? Я верю в то, что Италия поедет на чемпионат мира. Да, я уже говорил, что жалею о том, что покинул сборную, потому что мне нужно было поговорить с президентом федерации. Сейчас мы уже лучше понимаем друг друга.

Были ли какие-то предложения? Несколько в Италии и три за рубежом, одно в Бразилии. Но я хотел бы подождать Италию. "Интер" или "Ювентус"? Представители "нерадзури" не обращались ко мне, а в "бьянконери" сейчас есть Игор Тудор".

Мое будущее? Возможно, мне будет легче за рубежом. Должно поступить предложение, которое сделает меня счастливее".

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Напомним, что Роберто Манчини работал со сборной Италии в период с 2018 по 2023 год. Он привел "скаудра адзурру" к победе на Евро-2020. Его последним местом работы была национальная команда Саудовской Аравии.

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Роберто Манчини Италия Национальная сборная Италии
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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