Роберто Манчини прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини дал интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

"Нет ничего прекраснее, чем работа с национальной командой. Кто бы не хотел вернуться туда, где был очень счастлив? Я верю в то, что Италия поедет на чемпионат мира. Да, я уже говорил, что жалею о том, что покинул сборную, потому что мне нужно было поговорить с президентом федерации. Сейчас мы уже лучше понимаем друг друга.

Были ли какие-то предложения? Несколько в Италии и три за рубежом, одно в Бразилии. Но я хотел бы подождать Италию. "Интер" или "Ювентус"? Представители "нерадзури" не обращались ко мне, а в "бьянконери" сейчас есть Игор Тудор".

Мое будущее? Возможно, мне будет легче за рубежом. Должно поступить предложение, которое сделает меня счастливее".