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Экс-полузащитник Милана попрощался с клубом после перехода в Манчестер Сити

Италия

Его ждет новый вызов

Экс-полузащитник Милана попрощался с клубом после перехода в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс попрощался с клубом после перехода в "Манчестер Сити", обратившись к болельщикам в соцсетях.

"Играть на "Сан-Сиро" было моей мечтой. Отныне я буду носить память о "Милане" в своем сердце и всегда останусь "росонеро" до конца жизни. Большое спасибо клубу и болельщикам. Forza Milan!"

Напомним, что 26-летний Рейндерс перешел в "Милан" из "АЗ Алкмаар" летом 2023 года за 20 миллионов евро. За это время голландец провел 104 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 19 голами и 9 ассистами.

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Недавно "Манчестер Сити" объявил о трансфере Рейндерса за 55 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
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