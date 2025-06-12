Бывший тренер сборной Италии может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти стал главной кандидатурой на пост наставника "Аль-Насра" в сезоне 2025/26. Саудовский клуб сейчас работает над прекращением сотрудничества с другим итальянцем – Стефано Пиоли, который, как сообщается, уже достиг устной договоренности с "Фиорентиной".

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По информации издания, "Аль-Наср" готовит для Спаллетти выгодное финансовое предложение.

Пока неизвестно, согласится ли специалист на переезд в Саудовскую Аравию, хотя некоторые из его соотечественников, в частности Симоне Индзаги, уже сделал такой шаг.

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Во главе сборной Италии Спаллетти одержал 12 побед в 24 матчах, еще 6 завершились ничьей, а столько же – поражением. На прошлой неделе его уволили с должности после поражения 0:3 от Норвегии в первом матче отбора на ЧМ-2026. Несмотря на это, он остался во главе "адзурри" до своего последнего матча, в котором Италия победила Молдову со счетом 2:0.