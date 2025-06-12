Интер хочет подписать талантливого итальянского защитника

"Интер" стремится усилить состав и ведет переговоры с "Пармой" по трансферу защитника Джованни Леони. 18-летний футболист проявил себя под руководством Кристиана Киву в прошлом сезоне, и теперь может воссоединиться с румыном уже в миланском гранде.

Читайте также Интер выходит из борьбы за подписание одного из лучших нападающих Европы

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, во время переговоров "Интера" с "Пармой" по Киву также обсуждалось будущее Леони. Молодого защитника сейчас оценивают в 25-30 миллионов евро, и пока непонятно, как "Интер" сможет себе позволить такую сумму в ближайшие недели.

Читайте также Легенда сербского футбола присоединится к тренерскому штабу Интера

В прошлом сезоне Леони провел 17 матчей в Серии А за "Парму" и забил 1 гол, его роль в команде возрастала ближе к концу кампании, когда Киву помог клубу избежать вылета, обеспечив 16-е место в турнирной таблице.