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Лацио договорился о продлении контракта со звездным ветераном
Опытный футболист останется в команде на следующий сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" договорился о продлении контракта со звездным ветераном.
Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "орлов" предложило 37-летнему Педро Родригесу подписать соглашение о продлении сотрудничества на следующий сезон, поэтому испанский нападающий таким образом останется в клубе до конца июня 2026 года.
Напомним, что Педро присоединился к "Лацио" на правах свободного агента летом 2021 года.
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На счету Педро 34 гола и 17 ассистов в 176 матчах за "Лацио" во всех турнирах.
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