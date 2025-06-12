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Лацио договорился о продлении контракта со звездным ветераном

Италия

Опытный футболист останется в команде на следующий сезон

Лацио договорился о продлении контракта со звездным ветераном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лацио" договорился о продлении контракта со звездным ветераном.

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "орлов" предложило 37-летнему Педро Родригесу подписать соглашение о продлении сотрудничества на следующий сезон, поэтому испанский нападающий таким образом останется в клубе до конца июня 2026 года.

Напомним, что Педро присоединился к "Лацио" на правах свободного агента летом 2021 года.

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На счету Педро 34 гола и 17 ассистов в 176 матчах за "Лацио" во всех турнирах.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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