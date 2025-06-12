Воспитанник Ювентуса подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Молодой итальянский защитник Николо Савона официально подписал новый долгосрочный контракт с туринским "Ювентусом".

Новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2030 года.

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Nicolo Savona renews his contract in ⚪️⚫️! ???? — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) June 12, 2025

Савона выступает за "бьянконери" с восьми лет, последовательно пройдя все уровни клубной системы – от детских и юношеских команд до основной.