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Воспитанник Ювентуса подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Италия

Официально

Воспитанник Ювентуса подписал новый долгосрочный контракт с клубом

Ювентус

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Молодой итальянский защитник Николо Савона официально подписал новый долгосрочный контракт с туринским "Ювентусом".

Новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2030 года.

Савона выступает за "бьянконери" с восьми лет, последовательно пройдя все уровни клубной системы – от детских и юношеских команд до основной.

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Ювентус (Турин)
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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Екатерина Власова
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