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Воспитанник Ювентуса подписал новый долгосрочный контракт с клубом
Официально
Ювентус
Молодой итальянский защитник Николо Савона официально подписал новый долгосрочный контракт с туринским "Ювентусом".
Новое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2030 года.
2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣✍️— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) June 12, 2025
Nicolo Savona renews his contract in ⚪️⚫️! ????
Савона выступает за "бьянконери" с восьми лет, последовательно пройдя все уровни клубной системы – от детских и юношеских команд до основной.
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Источник:Ювентус
Опубликовал: Екатерина Власова
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