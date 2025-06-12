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Интер получил предложение от саудовского клуба по своему опытному хавбеку

Италия

Несмотря на это, "нерадзури" уже определились с потенциальной заменой

Интер получил предложение от саудовского клуба по своему опытному хавбеку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Миланский "Интер" получил предложение от саудовского клуба по своему опытному полузащитнику.

По информации от источников издания Sport Mediaset, руководство "нерадзурри" потребует не менее 40 миллионов евро за 31-летнего Хакана Чалханоглу. В случае, если "Интер" продаст турка, они будут готовы подписать Николо Ровеллу из "Лацио" в качестве замены. В его контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Действующий контракт Хакана Чалханоглу с "Интером" истекает в конце июня 2027 года.

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В сезоне 2024/25 Хакан Чалханоглу забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 47 матчах за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Источник:
Sport Mediaset
Опубликовал: Андрей Журба
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