Интер получил предложение от саудовского клуба по своему опытному хавбеку

Миланский "Интер" получил предложение от саудовского клуба по своему опытному полузащитнику.

По информации от источников издания Sport Mediaset, руководство "нерадзурри" потребует не менее 40 миллионов евро за 31-летнего Хакана Чалханоглу. В случае, если "Интер" продаст турка, они будут готовы подписать Николо Ровеллу из "Лацио" в качестве замены. В его контракте прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Действующий контракт Хакана Чалханоглу с "Интером" истекает в конце июня 2027 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Хакан Чалханоглу забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 47 матчах за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.