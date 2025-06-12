Официально. Экс-капитан Манчестер Сити присоединился к чемпиону Италии

Экс-капитан "Манчестер Сити" присоединился к чемпиону Италии.

"Наполи" сообщил о подписании Кевина Де Брюйне. Игрок перешёл свободным агентом. Контракт подписан на два года с опцией продления.

Заметим, что Де Брюйне ранее в Италии не выступал. Он играл за бельгийский «Гент», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также немецкий Вольфсбург.

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Последний клубом бельгийского полузащитника был «Манчестер Сити», за который он сыграл 422 матча. На его счету 108 голов и 177 голевых передач.