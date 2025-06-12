  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Комо близок к подписанию перспективного хавбека Динамо Загреб

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комо близок к подписанию перспективного хавбека Динамо Загреб

Италия

Мартин Батурина уже 13 июня пройдет медицинское обследование

Комо близок к подписанию перспективного хавбека Динамо Загреб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Комо" близок к завершению знакового трансфера хорватского полузащитника "Динамо Загреб" Мартина Батурина.

По информации Фабрицио Романо, 22-летний футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе уже завтра, 13 июня.

"Комо" и "Динамо Загреб" достигли соглашения о фиксированной сумме трансфера в размере 17 миллионов евро, к которой могут добавиться еще 5 миллионов евро в виде бонусов.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Мартин Батурина провел 45 матчей, в которых ему удалось отметиться 6 голами и 12 результативными передачами.

Читайте такжеЭкс-звезда Тоттенхэма может остаться в Комо на следующий сезон
По теме
yellow-arrow
Наполи свернул переговоры по трансферу Судакова, - журналист
yellow-arrow
Ветеран Интера высказался об участии команды в КЧМ-2025
yellow-arrow
Пять европейских топ-клубов следят за капитаном Барселоны
Динамо (Загреб) Мартин Батурина Комо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости