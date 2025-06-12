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Комо близок к подписанию перспективного хавбека Динамо Загреб
Мартин Батурина уже 13 июня пройдет медицинское обследование
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" близок к завершению знакового трансфера хорватского полузащитника "Динамо Загреб" Мартина Батурина.
По информации Фабрицио Романо, 22-летний футболист пройдет медицинское обследование в новом клубе уже завтра, 13 июня.
"Комо" и "Динамо Загреб" достигли соглашения о фиксированной сумме трансфера в размере 17 миллионов евро, к которой могут добавиться еще 5 миллионов евро в виде бонусов.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Мартин Батурина провел 45 матчей, в которых ему удалось отметиться 6 голами и 12 результативными передачами.
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