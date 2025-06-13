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Ювентус выплатил компенсацию, чтобы нападающий мог сыграть на Клубном ЧМ-2025
Договорились с клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рандаль Коло Муани сыграет за "Ювентус" на предстоящем Клубном чемпионате мира, но за это пришлось уплатить отдельную сумму.
Форвард перебрался в туринский клуб в январе на правах прямой аренды из "Пари Сен-Жермен" до конца сезона. Соглашение не предусматривало участие в Клубном чемпионате мира, который стартует уже на этой неделе в США. Впрочем, клуб подтвердил, что французский нападающий сыграет в турнире. Как сообщает журналист Лоик Танзи, для этого "Ювентус" был вынужден выплатить "ПСЖ" неназванную сумму компенсации.
Таким образом, Коло Муани сыграет за "Ювентус" в США, и, возможно, останется в команде и на следующий сезон. В любом случае будущего на "Парк де Пренс" у француза нет.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Коло Муани провел 19 матчей за "Ювентус", забив 8 голов и отдав 2 ассиста.
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