Ювентус выплатил компенсацию, чтобы нападающий мог сыграть на Клубном ЧМ-2025

Рандаль Коло Муани сыграет за "Ювентус" на предстоящем Клубном чемпионате мира, но за это пришлось уплатить отдельную сумму.

Форвард перебрался в туринский клуб в январе на правах прямой аренды из "Пари Сен-Жермен" до конца сезона. Соглашение не предусматривало участие в Клубном чемпионате мира, который стартует уже на этой неделе в США. Впрочем, клуб подтвердил, что французский нападающий сыграет в турнире. Как сообщает журналист Лоик Танзи, для этого "Ювентус" был вынужден выплатить "ПСЖ" неназванную сумму компенсации.

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Таким образом, Коло Муани сыграет за "Ювентус" в США, и, возможно, останется в команде и на следующий сезон. В любом случае будущего на "Парк де Пренс" у француза нет.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Коло Муани провел 19 матчей за "Ювентус", забив 8 голов и отдав 2 ассиста.