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Де Дзерби раскритиковал миф о своем стиле игры: Вы думаете, что я работаю, чтобы выглядеть дураком?
Живет ради результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби давно славится своей приверженностью эстетичному футболу – стильному, комбинационному, с контролем мяча. В интервью для итальянского подкаста Supernova, который ведет Алессандро Каттелан, главный тренер "Марселя" развеял один из мифов, тянущийся за ним еще со времен работы в "Сассуоло".
"Люди видят во мне философа, но у меня было много конфликтов. Я совсем не такой. Мои друзья-журналисты часто писали, что я живу игрой и мне безразличен результат. Но это не так: я живу ради результата. Просто для меня результат – это финиш определенного пути. Это процесс. И я должен верить в него. Иначе произойдет обратное...
Разве есть один путь к победе? Если бы был – все тренеры играли бы одинаково. Кто вообще придумал идею, что игру можно ставить выше результата? Вы думаете, что я работаю, чтобы выглядеть дураком? Просто чтобы принять участие?", – сказал Де Дзерби.
В дебютном сезоне в "Марселе" Роберто Де Дзерби занял второе место в турнирной таблице Лиги 1.
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