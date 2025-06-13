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Легенда Наполи не исключает возвращения в клуб

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Никогда не говори никогда

Легенда Наполи не исключает возвращения в клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дрис Мертенс и Неаполь – это настоящая любовь. Бельгиец недавно стал почетным гражданином этого итальянского города и, похоже, пока не планирует прощаться с жизнью в Неаполе. Его будущее как профессионального футболиста также активно обсуждается.

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38-летний Мертенс недавно попрощался с "Галатасараем" и, казалось, должен был завершить карьеру. Это был его план на протяжении многих лет, но, похоже, он может измениться. В интервью La Gazzetta dello Sport он намекнул, что может еще один сезон провести на поле, возможно, даже вместе с Кевином Де Брюйне и Ромелу Лукаку в "Наполи".

"Во-первых, я хочу немного отдохнуть. Во-вторых, я хочу быть лучшим отцом. В-третьих, я, возможно, еще поиграю в футбол. Возможно, здесь... Я пока серьезно не думал о завершении карьеры, хочу взять паузу. Никогда не говори никогда. Скажу лишь, что идея вернуться в "Наполи" в какой-то другой роли меня действительно захватывает", – сказал Мертенс.

Напомним, что Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром "Наполи" в истории – на его счету 148 голов.

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Серия А Наполи Дрис Мертенс
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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