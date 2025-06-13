"Рома" близка к продлению контракта с лидером команды.

По информации от журналиста Николо Скиры, основной вратарь "джалороси" Миле Свилар приближается к продлению контракта с клубом. Его новое соглашение будет действовать до конца июня 2030 года.

Отмечается, что по условиям нового контракта 25-летний голкипер сборной Сербии будет зарабатывать почти 3,5 миллиона евро в сезон. Недавно появлялись слухи о том, что Свилар может перейти в "Милан".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Миле Свилар провел 19 "сухих" игр в 51 матче за "Рому" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.