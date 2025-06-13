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Милан нацелился на подписание брата звезды ПСЖ

Италия

Хотят усилить защиту

Милан нацелился на подписание брата звезды ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гранд Серии А "Милан" работает над усилением обороны и заинтересован в трансфере игрока "Страсбура" Гела Дуэ – родного брата таланта "ПСЖ" Дезира Дуэ.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 22-летний ивуариец рассматривается "россонери" как потенциальное усиление на правый фланг защиты. Ввиду того, что Кайл Уокер и Эмерсон Роял готовятся к уходу, а Алекс Хименес считается больше атакующим, чем оборонительным игроком, интерес к Дуэ, который лишь прошлым летом перешел в "Страсбур" из "Ренна" за 6,5 миллионов евро, усилился.

В сезоне 2024/25 Дуэ провел 34 матча за "Страсбур" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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