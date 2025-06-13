Вдохновление от итальянских морей. Ювентус представил вызедную форму на следующий сезон

"Ювентус" и компания Adidas представили новый гостевой комплект игровой формы туринцев на сезон 2025/26.

"Новая футболка "Ювентуса", вдохновленная мерцающими прибрежными водами Италии, имеет яркий аквамариновый и синий рисунок с эффектом жидкости. Желтые акценты на знаковых трех полосах Adidas, идущих по рукавам, навевают мысли о лимонных деревьях и ясном летнем небе, а классический белый воротник с вырезом завершает образ.

В футболке для игры на поле применены новейшие технологии Adidas, использующие передовые материалы для улучшения воздухообмена и охлаждения игроков. В версии для болельщиков используется технология AEROREADY, созданная из дышащих и влагоотводящих тканей, которые помогают телу оставаться сухим", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.