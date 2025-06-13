  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Антонио Конте - о возможности возглавить Ювентус: У нас не было никаких договоренностей

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антонио Конте - о возможности возглавить Ювентус: У нас не было никаких договоренностей

Италия

Наставник "партенопейцев" опроверг слухи, которые ранее появлялись в СМИ

Антонио Конте - о возможности возглавить Ювентус: У нас не было никаких договоренностей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте в интервью для Sky Sport Italia прокомментировал слухи, которые в конце прошлого сезона связывали его с работой в "Ювентусе".

"У меня не было никаких договоренностей с "Ювентусом". Каждый, кто обращался ко мне, знал, что сначала я должен поговорить с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом. За месяц до конца сезона начали появляться все эти разговоры, которые намекали на то, что я могу покинуть клуб. Меня это расстроило. Я уважаю "Ювентус" так же, как и "Лечче", где я вырос".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Антонио Конте возглавил "Наполи" летом 2024 года, а в своем первом сезоне с клубом он выиграл титул Серии А, обойдя "Интер" в гонке за "скудетто".

Читайте такжеПосле 13 лет в клубе. Вратарь украинского происхождения покинет Наполи этим летом
По теме
yellow-arrow
Впечатляет! АПЛ показала карту передач Кевина Де Брюйне в чемпионате Англии за Манчестер Сити
yellow-arrow
Новичок Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером
yellow-arrow
Звездный форвард Ювентуса мечтает играть в АПЛ
Ювентус (Турин) Антонио Конте Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости