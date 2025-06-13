Антонио Конте - о возможности возглавить Ювентус: У нас не было никаких договоренностей

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте в интервью для Sky Sport Italia прокомментировал слухи, которые в конце прошлого сезона связывали его с работой в "Ювентусе".

"У меня не было никаких договоренностей с "Ювентусом". Каждый, кто обращался ко мне, знал, что сначала я должен поговорить с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом. За месяц до конца сезона начали появляться все эти разговоры, которые намекали на то, что я могу покинуть клуб. Меня это расстроило. Я уважаю "Ювентус" так же, как и "Лечче", где я вырос".

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Напомним, что Антонио Конте возглавил "Наполи" летом 2024 года, а в своем первом сезоне с клубом он выиграл титул Серии А, обойдя "Интер" в гонке за "скудетто".