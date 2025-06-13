Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонио Конте - о возможности возглавить Ювентус: У нас не было никаких договоренностей
Наставник "партенопейцев" опроверг слухи, которые ранее появлялись в СМИ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте в интервью для Sky Sport Italia прокомментировал слухи, которые в конце прошлого сезона связывали его с работой в "Ювентусе".
"У меня не было никаких договоренностей с "Ювентусом". Каждый, кто обращался ко мне, знал, что сначала я должен поговорить с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом. За месяц до конца сезона начали появляться все эти разговоры, которые намекали на то, что я могу покинуть клуб. Меня это расстроило. Я уважаю "Ювентус" так же, как и "Лечче", где я вырос".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Антонио Конте возглавил "Наполи" летом 2024 года, а в своем первом сезоне с клубом он выиграл титул Серии А, обойдя "Интер" в гонке за "скудетто".
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон
- Украина проиграла первый матч молодежного Евро, у Тоттенхэма новый тренер, а у Юнайтед — нападающий. Главные новости за 12 июня
- ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
- Интер официально объявил имя нового тренера после ухода Индзаги
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле