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Новичок Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером
Необычное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кремонезе" объявил об увольнении Джованни Строппы про увольнение главного тренера.
Клуб решил не продлевать контракт с 57-летним специалистом, который истекает 30 июня.
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Строппа работал с "Кремонезе" с 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "серо-красные" завоевали путевку в Серии А.
Напомним, что другими новичками высшего дивизиона Италии стали "Сассуоло" и "Пиза".
Comunicato ufficiale Giovanni Stroppa— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 13, 2025
???? https://t.co/yQGPXJoOsA⁰#Cremonese #Cremona #SerieAEnilive pic.twitter.com/opZ3BZkDdx
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