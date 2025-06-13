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Новичок Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером

Италия
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Необычное решение

Новичок Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Кремонезе" объявил об увольнении Джованни Строппы про увольнение главного тренера.

Клуб решил не продлевать контракт с 57-летним специалистом, который истекает 30 июня.

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Строппа работал с "Кремонезе" с 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "серо-красные" завоевали путевку в Серии А.

Напомним, что другими новичками высшего дивизиона Италии стали "Сассуоло" и "Пиза".

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Серия А Кремонезе тренер
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Источник:
Cremonese
Опубликовал: Александр Бураков
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