Новичок Серии А прекратил сотрудничество с главным тренером

"Кремонезе" объявил об увольнении Джованни Строппы про увольнение главного тренера.

Клуб решил не продлевать контракт с 57-летним специалистом, который истекает 30 июня.

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Строппа работал с "Кремонезе" с 2023 года. По итогам сезона 2024/25 "серо-красные" завоевали путевку в Серии А.

Напомним, что другими новичками высшего дивизиона Италии стали "Сассуоло" и "Пиза".