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Антонио Конте высказался о сложностях, с которыми он столкнулся в Наполи
Есть вещи, которые не понравились известному тренеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте высказался о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в клубе.
"Мне кажется, все понимают, что произошло в январе, когда команду покинул Хвича Кварацхелия. В течение сезона происходили некоторые вещи, которые не очень радовали меня. Если вы вспомните, новые игроки присоединились к команде лишь в последнюю неделю летнего трансферного окна. Это, честно говоря, мне не понравилось. Я не нуждаюсь оправдываться, но когда ты подписываешь контракт, у тебя есть определенные обязанности перед клубом. Мы поговорили, и руководство признало свои ошибки, такое случается. Мы должны теперь защитить чемпионский титул, поэтому должны работать вместе. Я подписал трехлетний контракт с "Наполи". Нам необходимо было заложить прочный фундамент на будущее и вернуться в еврокубки. Мы не думали о победе в Серии А".
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Напомним, что под руководством Антонио Конте "Наполи" стал чемпионом Италии в сезоне 2024/25, набрав 82 очка.
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