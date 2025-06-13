Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый тренер Интера не хочет, чтобы полузащитник покидал команду
Уже поговорил с ним
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По сообщению La Gazzetta dello Sport, новый наставник "Интера" Кристиан Киву пообщался с Давиде Фраттези, заверив итальянского полузащитника, что тот будет играть ключевую роль в его проекте.
Фраттези получил немало игрового времени за два года в "Интере", хотя редко выходил в стартовом составе. В январе его агент даже вел переговоры с другими клубами Серии А о потенциальном трансфере.
Впрочем, после назначения Киву новым главным тренером, Фраттези не планирует покидать команду. По данным издания, 25-летнему футболисту уже дали понять, что его роль в сезоне 2025/26 будет совсем другой – ожидается, что он гораздо чаще будет появляться в стартовом составе "нерадзурри".
Добавим, что в сезоне 2024/25 Фраттези провел 47 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон
- Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
- ПСЖ сделал окончательное предложение по трансферу Забарного, – журналист
- Легендарный итальянский клуб прекратит существование из-за банкротства — СМИ
- Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул