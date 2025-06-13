Новый тренер Интера не хочет, чтобы полузащитник покидал команду

По сообщению La Gazzetta dello Sport, новый наставник "Интера" Кристиан Киву пообщался с Давиде Фраттези, заверив итальянского полузащитника, что тот будет играть ключевую роль в его проекте.

Фраттези получил немало игрового времени за два года в "Интере", хотя редко выходил в стартовом составе. В январе его агент даже вел переговоры с другими клубами Серии А о потенциальном трансфере.

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Впрочем, после назначения Киву новым главным тренером, Фраттези не планирует покидать команду. По данным издания, 25-летнему футболисту уже дали понять, что его роль в сезоне 2025/26 будет совсем другой – ожидается, что он гораздо чаще будет появляться в стартовом составе "нерадзурри".

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фраттези провел 47 матчей за "Интер" во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 ассиста.